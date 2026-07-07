Uluslararası emtia piyasalarında kahve fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Yılın ilk yarısında düşüş gösteren kahve fiyatları, üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşullarının etkisiyle son haftalarda hızlı bir toparlanma yaşadı.

Kahvenin libresi 3,57 dolara kadar yükselerek yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, ocak ayının sonundan bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

Brezilya ve Vietnam'daki Kuraklık Endişesi

Uzmanlara göre yükselişin en önemli nedeni, dünyanın en büyük kahve üreticileri olan Brezilya ve Vietnam'da sıcaklıkların artması ve yağışların azalması.

Özellikle Brezilya'da yetiştirilen Arabica ile Vietnam'da üretilen Robusta kahvesinde rekoltenin düşebileceği beklentisi, küresel piyasalarda arz endişelerini artırıyor.

El Nino Etkisi Devam Ediyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanları, El Nino hava olayının etkilerinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor.

Yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle kahve ağaçlarının çiçeklenmesinin olumsuz etkilenmesi, gelecek sezon üretimin de risk altında olabileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar Kahveye Yöneldi

Artan arz endişeleriyle birlikte yatırım fonlarının ve uluslararası yatırımcıların kahve piyasasına ilgisi de yükseldi. Özellikle ETF'ler üzerinden açılan pozisyonların artması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Türkiye'de Kahve Fiyatları da Etkilenebilir

Küresel piyasalarda yaşanan bu yükselişin önümüzdeki dönemde Türkiye'deki kahve fiyatlarına da yansıması bekleniyor. İthal kahve maliyetlerindeki artışın, zincir kahve mağazaları ile perakende satış fiyatlarında yeni zamları gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, iklim koşullarının seyrinin önümüzdeki aylarda kahve fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsur olacağını ifade ediyor.