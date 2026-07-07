ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak ve 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.

İki gün sürecek ziyaret kapsamında Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık, savunma sanayii, ticaret, yatırım ilişkileri ve bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İlk Durak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Trump'ın Ankara programındaki ilk adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan ABD Başkanı, Şeref Kıtası'nı selamladıktan sonra Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.

NATO Zirvesi'nde Yoğun Diplomasi Trafiği

Ziyaretin ikinci gününde Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi karşılama töreni, aile fotoğrafı çekimi ve liderler oturumuna katılacak.

Zirve boyunca yapılacak temaslarda NATO'nun geleceği, savunma iş birliği, Ukrayna savaşı ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Kritik İkili Görüşmeler Yapacak

Trump'ın zirve marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu temaslarda bölgesel krizler ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Ziyaret Basın Toplantısıyla Sona Erecek

Ankara'daki resmi programını tamamlayacak olan Trump, ziyaretinin sonunda düzenleyeceği basın toplantısında temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ardından ABD Başkanı'nın Türkiye'den ayrılarak Washington'a dönmesi planlanıyor.