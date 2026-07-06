Trump, Resmi Ziyaret İçin Ankara'ya Geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da yapılacak görüşmelerin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geleceği açısından önemli kararların ele alınacağı kritik bir zirve olması bekleniyor.

Türkiye-ABD İlişkileri Masaya Yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Savunma sanayi, ticaret hacminin artırılması, yatırımlar ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Değerlendirilecek

Liderlerin görüşmesinde yalnızca ikili ilişkiler değil, dünya gündemindeki önemli gelişmeler de masaya yatırılacak.

Başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel güvenlik, uluslararası krizler ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Gözler Ankara'daki Kritik Zirvede

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ziyaret kapsamında yapılacak temasların ardından iki ülke ilişkilerine ilişkin yeni mesajların verilmesi bekleniyor. Ankara'daki zirvenin, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine yön verecek önemli görüşmelere sahne olması öngörülüyor.