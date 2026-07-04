Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli bir eşiği geride bıraktığını duyurdu.

Dünya Bankası'nın 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasının ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Türkiye Avrupa'nın Zirvesinde

Açıklanan verilere göre Türkiye, tarımsal hasıla büyüklüğünde Avrupa'da ilk sıraya, dünya genelinde ise 7'nci sıraya yükseldi.

Bakan Yumaklı, elde edilen başarının üreticilerin, çiftçilerin, ihracatçıların ve tarım sanayisinin ortak emeğiyle gerçekleştiğini belirterek, tüm paydaşlara teşekkür etti.

2002'den Bugüne Büyük Yükseliş

Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin tarımsal hasılası son yıllarda dikkat çekici bir ivme yakaladı.

2002 yılında: 24,5 milyar dolar ile dünyada 12'nci sırada yer aldı.

24,5 milyar dolar ile dünyada 12'nci sırada yer aldı. 2023 yılında: 72,9 milyar dolara ulaşarak 8'inciliğe yükseldi.

72,9 milyar dolara ulaşarak 8'inciliğe yükseldi. 2025 verilerine göre: 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa lideri ve dünya 7'ncisi oldu.

Bu yükseliş, Türkiye'nin tarım sektöründeki üretim kapasitesinin ve küresel rekabet gücünün arttığını ortaya koydu.

Çin Zirvedeki Yerini Korudu

Dünya Bankası verilerine göre tarımsal hasıla sıralamasında ilk sırada 1 trilyon 298 milyar doları aşan üretim değeriyle Çin yer aldı. Türkiye ise ulaştığı rekor hasılayla dünyanın en büyük tarım ekonomileri arasında yerini daha da güçlendirdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullanarak tarım sektörünün büyümesini sürdüreceğini vurguladı.