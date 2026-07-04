ABD'nin 250. Yıl Kutlamalarında Türk Donanması da Yer Alacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla New York'ta düzenlenecek Uluslararası Deniz Geçit Töreni (International Naval Review ve Parade of Sail), dünyanın birçok ülkesinden savaş gemilerini bir araya getiriyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern fırkateynlerinden TCG Oruçreis de bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi temsil etmek üzere New York Limanı'na ulaştı.

Hudson Nehri'nde Türk Bayrağı Dalgalanacak

Kutlamalar kapsamında onlarca savaş gemisi ve tarihi yelkenli, Hudson Nehri boyunca resmi geçit törenine katılacak. Milyonlarca kişinin izlemesi beklenen etkinlikte TCG Oruçreis de Türk bayrağını uluslararası platformda gururla taşıyacak.

Özgürlük Heykeli ile Aynı Karede

New York Limanı'na demir atan TCG Oruçreis'in, Özgürlük Heykeli ile aynı karede görüntülenmesi dikkat çekti. Türk savaş gemisi, limanı ziyaret edenlerin de yoğun ilgisini gördü.

Yerli Teknolojiyle Güçlendirildi

HAVELSAN ve ASELSAN iş birliğiyle modernize edilen TCG Oruçreis, Türkiye'nin milli ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile donatıldı. Gemide ayrıca ATMACA gemisavar füzeleri ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi bulunuyor.

Yüksek teknolojiye sahip sistemleriyle öne çıkan milli fırkateyn, denizlerde Türkiye'nin savunma gücünü temsil eden önemli platformlar arasında yer alıyor.