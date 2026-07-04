İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (KAMED) tarafından yürütülen "Hak Temelli Bağımlılıkla Mücadele ve Yerel Dayanıklılığın Güçlendirilmesi Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

AKDO Restaurant'ta gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede izlenecek yol haritası, proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ve toplumun tüm kesimlerinin bu sürece nasıl katkı sunabileceği kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantı da değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sosyal sorun olduğuna dikkat çekti.

Projede gönüllü olarak görev alan Psikolog Buse Orçan ise bağımlılığın yalnızca tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak değil, önlenebilir bir toplumsal risk olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hak temelli yaklaşım esas alınarak hazırlanan proje kapsamında eğitim programları, seminerler, bilinçlendirme faaliyetleri ve yerel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.