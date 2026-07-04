Kızılırmak'ta Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı 15 yaşındaki Gülseren Şahin için başlatılan arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

AFAD, jandarma, emniyet ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 157 personel, genç kıza ulaşabilmek için ırmakta ve kıyı boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçlar ve Drone Destekli Arama

Arama çalışmalarında dalgıç ekipler botlarla Kızılırmak'ta tarama yaparken, kara ekipleri ise nehir kıyısını metre metre kontrol ediyor. Çalışmalarda havadan görüntüleme yapan dronlar da kullanılarak geniş bir alan taranıyor.

Yetkililer, kayıp çocuğa ulaşabilmek için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Annenin Feryadı: "Ne Olur Yardım Edin"

Çalışmaları yakından takip eden anne Sevda Şahin, günlerdir süren belirsizliğin kendilerini yıprattığını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının destek verdiğini belirten acılı anne, arama çalışmalarının daha da genişletilmesini isteyerek gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Şahin, "Benim çocuğum 3 gündür burada suyun altında, Allah rızası için bize yardımcı olun. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Acı Olayda Bir Çocuk Hayatını Kaybetmişti

Olay, 2 Temmuz'da Kızılırmak'ta meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak bölgede bulunan Kahramanmaraşlı ailelerin çocukları Gülistan Şahin (19), Zerda Şahin (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmak kenarında bulundukları sırada aniden yükselen akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla Gülistan Şahin kurtarılırken, Zerda Şahin ile Gülseren Şahin suda kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılırken, Gülseren Şahin'i arama çalışmaları ise üçüncü gününde de umutla sürdürülüyor.