Kahramanmaraş’ta sağlık alanındaki en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyan Önsen’deki bin yataklı devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte yapımı süren hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı.

İnşaat Sürecine İlişkin Son Durum Değerlendirildi

Heyet, inşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi’den projede gelinen son aşama, devam eden imalatlar ve planlanan süreçlere ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette, hastanenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Modern Donanımıyla Bölgenin Sağlık Üssü Olacak

Tamamlandığında bin yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastane, gelişmiş sağlık altyapısıyla Kahramanmaraş’ın sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak. Proje kapsamında 30 tam donanımlı ameliyathane ile 246 yoğun bakım yatağı vatandaşların hizmetine sunulacak. Modern teknolojik altyapısı, yüksek hizmet kapasitesi ve nitelikli sağlık birimleriyle dikkat çeken sağlık kompleksi, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil çevre illerin de sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir merkez olacak.

Kahramanmaraş’ın Sağlık Altyapısı Daha da Güçlenecek

Bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan hastanenin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki bölgesel konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Hayata geçirilecek bu önemli yatırımla birlikte şehir, sağlık alanında bölgesel bir çekim merkezi olma yolunda önemli bir kazanım daha elde etmiş olacak.

“Şehrimize ve Bölgenin Sağlık Altyapısına Güç Katacak Bir Proje”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Önsen bölgemizde yapımı devam eden bin yataklı devlet hastanemiz de şehrimiz için son derece stratejik ve önemli bir yatırım. Sayın Vahit Kirişci Bakanımız, İl Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgi aldık. Bu yatırım tamamlandığında yalnızca Kahramanmaraş’a değil, çevre illere de hizmet verecek güçlü bir sağlık altyapısı oluşacak. Bin yatak kapasitesi, 30 tam donanımlı ameliyathanesi ve 246 yoğun bakım yatağıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde güçlendirecek modern bir sağlık üssü şehrimize kazandırılmış olacak. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Kahramanmaraş’ımızın her alanda daha güçlü bir şehir olarak ayağa kalkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık yatırımları da bu sürecin en önemli başlıklarından biri. İnşallah bu yatırımla Kahramanmaraş, sağlık alanında bölgesel bir çekim merkezi olacak” ifadelerini kullandı.