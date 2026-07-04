Kahramanmaraş'ın Geleceği Bilimsel Yaklaşımla Planlanıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Dirençli Kentsel Miras – Kültürel Sürekliliğe Dayalı Afet Yönetimi" çalıştayında, Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma süreci bilimsel perspektifle ele alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Valiliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen programa akademisyenler, şehir plancıları, kamu kurumlarının temsilcileri ve uluslararası uzmanlar katıldı.

Deprem Sonrası Dirençli Şehir Modeli Konuşuldu

Çalıştayda, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulması, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı farklı yönleriyle değerlendirildi.

Uzmanlar, şehirlerin yalnızca fiziksel olarak değil; sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da dirençli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kanlıdere Caddesi Projesi Değerlendirildi

Program kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından hazırlanan Kanlıdere Caddesi yenileme projesi de ele alındı.

Projede tarihi dokunun korunması, kamusal yaşamın güçlendirilmesi ve bölgenin afetlere karşı daha güvenli hale getirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Bilimsel İş Birlikleri Devam Edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeniden inşa sürecinde akademik kurumlarla yürüttüğü iş birliklerini sürdürerek, kültürel mirası koruyan ve afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturmayı hedefliyor. Üniversiteler ve uzman kuruluşlarla geliştirilecek yeni projelerle Kahramanmaraş'ın geleceğinin bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesi amaçlanıyor.