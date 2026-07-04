Yeni Stadyumda Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden yeni stadyum projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte inşaat sahasını ziyaret ederek proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programına AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı.

17 Bin 500 Seyirci Kapasiteli Modern Tesis

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde inşa edilen stadyum, 17 bin 500 seyirci kapasitesiyle Kahramanmaraş'ın en önemli spor yatırımlarından biri olacak.

Uluslararası standartlarda tasarlanan tesis, futbol karşılaşmalarının yanı sıra çeşitli spor organizasyonları ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Tribünler Tamamlandı, Çatı Çalışmaları Sürüyor

Projede önemli bir aşama geride bırakıldı. Tribünleri taşıyan betonarme temel sistemleri tamamlanırken, tribünlerin genel formu büyük ölçüde ortaya çıktı.

Şantiyede eş zamanlı olarak betonarme imalatları sürerken, çatı sisteminin ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon montajı da planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

Başkan Görgel: "Şehrimize Değer Katacak Önemli Bir Eser"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, stadyumun Kahramanmaraş'ın geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi:

Kahramanmaraş’ımıza değer katacak en önemli yatırımlardan biri olan stadyumumuzda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanımız Vahit Kirişci ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak gelinen son durumu değerlendirdik ve yürütülen çalışmaları yerinde takip ettik. Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern bir spor tesisini Kahramanmaraş’ımıza kazandırıyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuz tamamlandığında sadece futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bir tesis olmayacak; gençlerimizin sporla buluştuğu, çeşitli organizasyonların gerçekleştirildiği, şehrimizin sosyal ve sportif hayatına değer katan önemli bir yaşam alanı haline gelecek.

Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşa ve ihya sürecinde her alanda olduğu gibi spor yatırımlarına da büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin en kısa sürede bu modern tesise kavuşması için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde süreci yakından takip ediyor, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini sağlıyoruz. İnşallah stadyumumuz tamamlandığında şehrimizin spor geleceğine uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eseri daha Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış olacağız. Bu projenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlıklarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz”

Kahramanmaraş'ın Spor Geleceğine Katkı Sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde projeyi yakından takip ederken, yeni stadyumun tamamlanmasıyla Kahramanmaraş'ın modern spor tesislerine bir yenisinin daha eklenmesi hedefleniyor. Projenin, hem profesyonel spor faaliyetlerine hem de gençlerin sportif gelişimine uzun yıllar katkı sunması bekleniyor.