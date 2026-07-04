Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla sürdürdüğü yol yatırımlarına ilçe merkezlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türkoğlu ilçe merkezinde ulaşımın yoğun olarak sağlandığı Dereboyu Sokak’ta kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Gaziler Mahallesi sınırlarında yer alan ve ilçe merkezinin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olmasının yanı sıra Mahir Ünal Caddesi’ne alternatif ulaşım imkânı sunan Dereboyu Sokak, sıcak asfaltla buluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında ilk etapta sıcak asfalt serimine zemin hazırlamak amacıyla mevcut yol yüzeyinde kazı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, zamanla yıpranan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen mevcut asfalt tabakası iş makineleri yardımıyla kazılıyor. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 1,5 kilometrelik arterde sıcak asfalt serimine geçilecek.