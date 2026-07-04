Giresun'da Tüm Plajlarda Yasak Kararı

Giresun Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 5 Temmuz Pazar günü il genelinde olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olacağını açıkladı.

Can güvenliğini sağlamak amacıyla kentteki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

Samsun'da 5 İlçede Denize Girmek Yasak

Samsun Valiliği de Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda denize giriş yasağı kararı aldı.

Yasağın uygulandığı ilçeler şunlar oldu:

Atakum

19 Mayıs

Bafra

Alaçam

Yakakent

Yetkililer, bölgede dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15-20 deniz miline ulaştığını belirterek olası boğulma vakalarına karşı vatandaşların denize girmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiği süreçte sahillerde dikkatli olunmasını isterken, can güvenliği açısından yapılan uyarı ve yasaklara eksiksiz uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Meteorolojik gelişmelere göre yeni değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.