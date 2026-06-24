Samsun'da Korkutan Kaza

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın kullandığı otomobil ile Ramazan Çakan yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Eski Milletvekili Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Diğer sürücü Ramazan Çakan ile araçta yolcu olarak bulunan Salih Aydın ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık Durumları İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.