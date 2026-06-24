Hayati Öneme Sahip İlaçları Sahte Reçetelerle Topladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir ilaç kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sahte reçeteler düzenleyerek ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin ettiği belirlendi. Özellikle kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların sistematik şekilde toplandığı tespit edildi.

İlaçlar Yurt Dışına Kaçırılmış

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, temin edilen ilaçlar çeşitli adreslerde stoklandı. Daha sonra ise kuryeler aracılığıyla sevk edilen ilaçların, eczacı kimlikleri ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile kargo şirketleri üzerinden yurt dışına gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, ilaçların kayıt dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını ve bu yöntemle büyük bir haksız kazanç elde edildiğini değerlendiriyor.

Kahramanmaraş Dahil 6 İlde Eş Zamanlı Baskın

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve farklı bağlantılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle kronik hastaların erişmekte zorlandığı bazı ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının sağlık sistemine verdiği zarar da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Hayati İlaçlar Üzerinden Büyük Vurgun İddiası

Uzmanlar, kanser ve organ nakli hastalarının kullandığı ilaçların piyasadan çekilmesi veya stoklanmasının hastalar açısından ciddi mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Operasyonun, hem kamu zararının önlenmesi hem de ilaç tedarik zincirinin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.