Kahramanmaraş’ta sağlık sektörünün önemli kuruluşlarından Özel Megapoint Hastanesi, Muharrem Ayı vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hastane yönetimi tarafından düzenlenen aşure ikramı programında çalışanlar aynı sofranın bereketinde buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muharrem Ayı'nın manevi ikliminde gerçekleştirilen etkinlikte, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olan aşure çalışanlara ikram edildi. Hastane personelinin yoğun ilgi gösterdiği program, samimi ve sıcak görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Aşure Günü’nün farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu birlik ruhunu temsil ettiğini belirterek, toplumda sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen programda, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının yanı sıra sosyal dayanışmayı artıran etkinliklerin kurum kültürünü güçlendirdiği vurgulandı. Çalışanlar da düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel Megapoint Hastanesi’nde gerçekleştirilen aşure ikramı programı, Muharrem Ayı'nın manevi atmosferine uygun şekilde kardeşlik, paylaşma ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Programda, Aşure Günü’nün başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.