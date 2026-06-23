Afra Akbaba ile Mustafa Topaloğlu, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirerek ömür boyu sürecek birliktelik için “evet” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen düğün merasimi, siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve basın camiasını bir araya getirdi.

Genç çiftin bu anlamlı gününe; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül ile çok sayıda davetli katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Duygu ve düşüncelerini paylaşan genç çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederek, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Gecenin en duygusal anlarını yaşayan isimlerden biri olan gelinin babası Abdurrahman Akbaba ise davete katılarak ailelerinin mutluluğuna ortak olan protokol üyelerine, dostlarına ve tüm misafirlere teşekkür etti.

Akbaba, kızının mürüvvetini görmenin tarifsiz bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.