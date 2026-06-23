Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.