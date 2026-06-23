Akçakoyunlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ali Beyazıt isimli vatandaşın tarla sulama çalışması yaptığı esnada yıldırım düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Beyazıt için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın bilincinin kapalı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.