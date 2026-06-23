Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini sürdürürken bir yandan da yaya ulaşımını iyileştirecek projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkoğlu Beyoğlu Mahallesi’nde kapsamlı kaldırım yenileme çalışması başlatıldı. Mahallenin en yoğun kullanılan ulaşım arterlerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla, eski ve deforme olmuş kaldırımlar tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

2 Kilometrelik Caddeye Yeni Kaldırımlar

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki İstasyon Caddesi’nin her iki tarafında yeni yürüyüş yolları oluşturuluyor. Zamanla yıpranarak kullanım ömrünü tamamlayan mevcut kaldırımlar sökülürken, yerlerine modern standartlara uygun, estetik görünümüyle dikkat çeken ve uzun yıllar hizmet verecek yeni yürüyüş alanları inşa ediliyor.

Toplam 5 bin metrekare kilit parke uygulamasının gerçekleştirileceği projeyle, bölgedeki yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde hem yayalar hem de bölge esnafı için daha düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak. Özellikle gün içerisinde yoğun yaya hareketliliğinin yaşandığı İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir dönüşüm sağlanmış olacak.