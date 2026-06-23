Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımı olan asfalt çalışmaları, şehir merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Mayıs ayının başında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında, geride kalan yaklaşık bir buçuk aylık süreçte 40 kilometrenin üzerinde yol sıcak asfaltla buluşturuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, ulaşım standardı düşük olan arterler yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Yeni Haftada 17 Farklı Noktada Asfalt Serimi Yapılacak

Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı asfalt programı kapsamında, 22 – 28 Haziran tarihleri arasında şehir genelinde toplam 17 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda mahallelerde cadde ve sokakları modern ulaşım standartlarına kavuşturacak.

Dulkadiroğlu’nda Cadde Cadde, Sokak Sokak Asfalt Çalışması

Asfalt programı çerçevesinde Dulkadiroğlu’nda kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Menderes Mahallesi’nde 46040, 46042, 46044, 46046, 46048, 46038 ve 46036’ncı sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki ulaşım konforunun önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Aslanbey Mahallesi’nde de asfalt çalışmalarına devam edecek ekipler, 7054, 7055, 7064, 7066 ve 7068’inci sokakları sıcak asfaltla buluşturacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgede yol kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha güvenli ulaşım imkânına kavuşması amaçlanıyor.

Pazarcık’ta Çalışmalar Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt seferberliğini ilçe merkezlerinde de kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Pazarcık’ta 15 Temmuz Mahallesi’nde 19, 114, 120 ve 124’üncü sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca Menderes Mahallesi’nde yer alan Hoca Mazhar Delice Caddesi de yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak.