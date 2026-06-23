Kahramanmaraş'ta yaz mevsimi etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre kentte sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken, hafta boyunca yağış ihtimali düşük seviyelerde seyredecek. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olması istendi.

23 Haziran Salı: Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Haftanın ikinci gününde parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 33 derece olarak tahmin ediliyor.

24 Haziran Çarşamba: Sıcaklık Artıyor

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 34 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 21 derece seviyesinde olacak.

25 Haziran Perşembe: Yaz Kendini Hissettirecek

Perşembe günü kent genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklığın 34 derece olması beklenirken, nem oranı yüzde 91'e kadar ulaşacak.

26 Haziran Cuma: Haftanın En Sıcak Günü

Meteoroloji verilerine göre haftanın en sıcak günü cuma olacak. Kahramanmaraş'ta sıcaklığın 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

27 Haziran Cumartesi: Sıcak Hava Devam Edecek

Hafta sonuna girilirken sıcak hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 36 derece olması beklenirken, nem oranının yüzde 92 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlardan Uyarı

Yetkililer, artan sıcaklıklarla birlikte bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.