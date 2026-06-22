Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Gelecek” projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen proje, 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına il protokolü, akademisyenler, öğretmenler ve proje paydaşları katıldı. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen fen bilimleri öğretmenleri Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler eşliğinde sürdürülebilir tarım, çevre bilinci ve yeşil gelecek temalarında eğitim faaliyetlerine katılacak.

Etkinlikler boyunca öğretmenler; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Başkonuş Yaylası ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalarda yer alacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye çeşitli kurum ve kuruluşlar da katkı sağlıyor. Projenin temel amacı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak, sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre dostu uygulamaların eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasına katkı sunmak olarak açıklandı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, program sonunda yaptığı konuşmada proje sürecine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Akpınar, “Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bir projenin açılışında bir aradayız. TÜBİTAK 4004 projemiz kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl AR-GE birimimiz tarafından TÜBİTAK'ın ilan ettiği tüm alanlarda hazırlanan projelerden birinin kabul edilmesi bizleri memnun etti. Bu anlamda bizimle iş birliği yapan kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başarıların güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu vurgulayan Akpınar, “Bugün üniversitemizin Ziraat Fakültesi'ndeyiz. Başarı, meseleleri takip etmenin yanı sıra kurumlar arasındaki güçlü iş birliğiyle elde ediliyor. Projemiz sadece ilimizdeki öğretmenlerin değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen fen bilimleri öğretmenlerinin de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.