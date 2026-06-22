Kahramanmaraş’ta 21 Haziran Dünya Motosiklet Günü kapsamında motosiklet sürücülerinde trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kentte faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin üyeleriyle bir araya gelinerek güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde sürücülere koruyucu ekipman kullanımının önemi, güvenli sürüş teknikleri, hız limitlerine uyulması, kavşaklarda dikkat edilmesi gereken kurallar, trafikte görünürlüğün artırılması ve diğer sürücüler tarafından fark edilebilir olmanın hayati önemi anlatıldı. Ayrıca motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının başlıca nedenleri ve bu kazaların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler örnek olaylarla aktarıldı.

“Bir Kural, Bir Ömür” mottosuyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, sürücülerin trafikte daha görünür olmalarını sağlamak amacıyla 160 adet reflektif yelek dağıtıldı.

Programa Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz da katılarak motosiklet sürücüleriyle bir araya geldi ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının azaltılması, can kayıplarının önlenmesi ve trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.