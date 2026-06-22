Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan yeni yerleşim alanlarının ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 ana caddede gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam uzunluğu 2 kilometrenin üzerinde olan arterler baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

18 Milyonluk Yatırımla Bölgede Ulaşım Standardı Artırıldı

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, mahalledeki 3 ana cadde yaklaşık 5 bin ton sıcak asfaltla kaplandı. Modern standartlara uygun şekilde yenilenen yollarla birlikte bölgede ulaşım güvenliği ve sürüş konforu artırıldı. Toplam maliyeti yaklaşık 18 Milyon TL olan yatırım sayesinde Azerbaycan Mahallesi’nin ulaşım altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş oldu.

Azerbaycan Bulvarı’na Alternatif Güzergâh Oluşturacak

Tamamlanan asfalt çalışmaları yalnızca Azerbaycan Mahallesi sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmakla kalmayacak, şehir içi trafik akışına da önemli katkı sağlayacak. Mahalle içerisinde yenilenen yollar, şehir merkezinin en yoğun ulaşım arterlerinden biri olan Azerbaycan Bulvarı’na alternatif güzergâh oluşturacak.

Yeni ulaşım akslarının devreye alınmasıyla birlikte, şehir merkezinin önemli ulaşım koridorlarından Azerbaycan Bulvarı üzerindeki trafik yükünün azaltılması ve araç yoğunluğunun dengelenmesi amaçlanıyor. Böylece hem mahalle sakinleri hem de şehir merkezini kullanan sürücüler için daha akıcı ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturulmuş olacak.