Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'nin de olduğu 16 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.



Operasyonlar sonucu yakalanan 42 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK tarafından yürütülen incelemeler kapsamında şüphelilerin hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiği bildirilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonda görev alan jandarma personeli, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları tebrik edildi.