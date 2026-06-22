Evde acı manzara

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma başlatıldı

Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ölüm nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.