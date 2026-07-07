Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, fabrikanın farklı noktalarında söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın içinde yapılan aramalarda Samet S. isimli çalışanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık ve Protokolden Olay Yerinde İnceleme

Yangının ardından olay yerine gelen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük incelemelerde bulundu.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.