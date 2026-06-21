AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Fatih Sarıkaya’nın oğlu Yunus Emre Sarıkaya ile Mehmet Kamalak’ın kızı Rabia Kamalak, düzenlenen görkemli düğün ve nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen düğün töreni, Kahramanmaraş’ın siyaset, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve basın camiasından çok sayıda önemli ismini aynı çatı altında buluşturdu. Genç çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen davetliler, Sarıkaya ve Kamalak ailelerini bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nikâh akdi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından gerçekleştirildi. Başkan Görgel, nikâh töreninin ardından Yunus Emre Sarıkaya ve Rabia Kamalak çiftine bir ömür boyu mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğunu paylaşırken aileler de misafirlerle yakından ilgilendi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Siyaset dünyasından, bürokrasiden, iş insanlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve basın camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon, genç çift için unutulmaz anlara sahne oldu.