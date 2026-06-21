Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir fabrikada çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, fabrikadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevredeki iş yerleri ve fabrikalara sıçramasını önledi.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde olası büyük bir facianın önüne geçilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.