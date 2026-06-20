Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenci velileri de yoğun ilgi göstererek çocuklarını bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Törende zaman zaman duygulu anlar yaşanırken, öğrenciler alkışlar eşliğinde isimleri okunarak sahneye davet edildi.

Mezuniyet belgeleri öğretmenleri ve okul yöneticileri tarafından takdim edildi.

Belgelerini alan öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, okul bahçesinde kesilen mezuniyet pastasıyla sona ererken, öğrenci ve veliler bu özel anın mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşadı.