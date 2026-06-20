Kültürel miras İstanbul’da buluştu

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde “Edebiyat Şehri” kimliğiyle yer alan Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel değerler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir programda tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, siyaset, bürokrasi, akademi ile kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Edebiyatın izleri salona yansıdı

Program boyunca salonun her noktasında Kahramanmaraş’ın edebiyatla yoğrulmuş tarihine ilişkin izler hissedildi. Şehrin kültürel birikimi ve uluslararası vizyonu katılımcıların beğenisine sunuldu.

Davetliler, Kahramanmaraş’ın yalnızca bir şehir değil; şiirin, düşüncenin ve kültürel üretimin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Marka değerine katkı sağlayacak”

Etkinliğe katılan konuklar, gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunun şehrin marka değerini güçlendireceğini ifade etti. Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki güçlü mirasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kültürel vizyon öne çıktı

Program öncesi yapılan değerlendirmelerde, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanlarıyla Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. UNESCO tarafından verilen “Edebiyat Şehri” unvanının ise bu birikimin uluslararası düzeyde tescili olduğu ifade edildi.

Görünürlük hedefi

Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonun, Kahramanmaraş’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir buluşma olduğu değerlendirildi.

Katılımcılar ayrıca, şehrin kültürel potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmaların artarak sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul’daki bu program, Kahramanmaraş’ın edebiyatla şekillenen kimliğini bir kez daha gözler önüne sererken, şehrin kültür ve sanat alanındaki güçlü konumunu da pekiştirdi.

kimliğini bir kez daha gözler önüne sererken, şehrin kültür ve sanat alanındaki güçlü konumunu da pekiştirdi.