İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen tanıtım programı, kültür ve sanat dünyasının seçkin isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen program; devlet protokolü, milletvekilleri, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneği, kültürel birikimi ve medeniyet mirası, düzenlenen etkinliklerle katılımcılara kapsamlı şekilde tanıtıldı.

Yedi Güzel Adam’dan Nuri Pakdil’e, Necip Fazıl Kısakürek’ten Rasim Özdenören’e uzanan güçlü edebiyat damarının temsilcisi olan Kahramanmaraş’ın, kültür ve sanat alanındaki öncü kimliği program boyunca vurgulandı.

Şehrin sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin yanı sıra gastronomi, turizm ve sanat alanındaki potansiyeli de katılımcılardan tam not aldı.

Programa katılan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül de Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu ifade eden Gül, UNESCO tarafından verilen “Edebiyat Şehri” unvanının şehrin sahip olduğu değerlerin uluslararası düzeyde tescili niteliğinde olduğunu söyledi.

Gül, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ımız tarih boyunca yetiştirdiği şairleri, yazarları ve fikir insanlarıyla Türk edebiyatına yön veren şehirlerin başında geliyor. İstanbul’da gerçekleştirilen bu anlamlı program, şehrimizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak adına son derece kıymetli bir organizasyon oldu. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve edebiyat alanındaki güçlü kimliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlayan program, katılımcıların büyük beğenisini kazanırken, şehrin gelecekteki kültür vizyonuna da ışık tuttu.