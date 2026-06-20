Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim alanındaki desteklerini yıl boyunca farklı projelerle devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla da öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı.

10 Farklı Noktada Sosyal Belediyecilik Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, YKS heyecanının yaşandığı günün daha rahat ve huzurlu geçmesi amacıyla Onikişubat’ta Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu; Dulkadiroğlu’nda TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Lisesi; KSÜ’de Ziraat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi; Elbistan’da Mükrimin Halil Anadolu Lisesi ve Elbistan Anadolu Lisesi; Afşin’de Afşin Fen Lisesi, Afşin Anadolu Lisesi ile Afşin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Göksun’da KSÜ Göksun Meslek Yüksek Okulu önünde 10 farklı noktada kurulan alanlarda vatandaşlara ücretsiz çay, su, simit ve poğaça ikram edildi.

Sınav merkezlerinin çevresinde oluşturulan bu alanlar sayesinde aileler uzun bekleyişlerini daha konforlu bir ortamda geçirirken, öğrenciler de sınava moral ve motivasyonla girdi.

Velilere Kolaylık, Öğrencilere Moral

Özellikle sabahın ilk saatlerinde sınav merkezlerine gelen aileler, bekleme alanlarının kendileri için önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti. Sıcak hava koşullarında dinlenme ve ikram imkânı bulduklarını belirten veliler, uygulamanın hem kendileri hem de çocukları açısından moral verici olduğunu dile getirdi.