Edebiyat alanında elde ettiği uluslararası başarılarla dikkat çeken şehir, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansman etkinliğiyle sanat ve edebiyat çevrelerinin yoğun ilgisini topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen organizasyon, şehrin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen davetlilerin katılım sağladığı programda, Kahramanmaraş’ın yüzyıllara uzanan kültür yolculuğu ve edebiyat dünyasına bıraktığı güçlü izler kapsamlı şekilde ele alındı.

Lansman toplantısı öncesinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak organizasyona ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Milletvekilleri, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel ve edebi mirasın yalnızca Türkiye için değil, uluslararası platformlar için de önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Şehrin tarih boyunca birçok şair, yazar ve fikir insanı yetiştirdiğini vurgulayan milletvekilleri, İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım programının Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat alanındaki marka değerini daha da güçlendireceğini belirtti.

Ayrıca, kentin sahip olduğu zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması ve dünya çapında daha fazla tanınması adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Program boyunca Kahramanmaraş’ın edebiyatla şekillenen kimliği, kültürel birikimi ve sanatsal yönü çeşitli sunumlar ve tanıtımlarla katılımcılara aktarılırken, şehir adına ortaya konulan vizyon da büyük beğeni topladı.

İstanbul’un kalbinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, Kahramanmaraş’ın kültür ve edebiyat alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne sererken, şehrin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer etti.