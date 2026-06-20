İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tanıtım programı, siyaset, akademi, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyon, şehrin köklü edebiyat geleneğini, tarihî birikimini ve kültürel değerlerini geniş kitlelere tanıtmayı amaçladı.

Program öncesinde salonda oluşan yoğun ilgi, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Lansman toplantısı öncesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın sadece bir şehir değil, aynı zamanda medeniyetin, şiirin ve düşüncenin merkezi olduğunu ifade eden Görgel, UNESCO tarafından verilen “Edebiyat Şehri” unvanının şehrin kültürel derinliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanlarıyla Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, gerçekleştirilen tanıtım programının şehrin uluslararası bilinirliğine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Başkan Görgel, kültür ve sanatın şehirlerin marka değerini artıran en güçlü unsurlar arasında yer aldığını belirterek, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu bu eşsiz mirası geleceğe taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kültür ve sanat çevrelerinden yoğun ilgi gören program, Kahramanmaraş’ın uluslararası alandaki kültürel tanıtımına önemli katkı sunarken, şehrin UNESCO Edebiyat Şehri kimliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına da önemli bir adım olarak değerlendirildi.