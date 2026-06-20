Kahramanmaraş’ta binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu yoğun katılımla yapıldı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü.

Sınav merkezlerinde bekleyen veliler için Onikişubat Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar dağıtıldı. İkramların, uzun süren bekleyişte moral olduğu ifade edildi.

Kızı sınava giren Niyazi Bazı, “Çocuğumuz içeride geleceği için mücadele verirken biz de dışarıda heyecanla bekliyoruz. Yapılan ikramlar bizleri memnun etti” dedi.

Veli Fatma Cerit ise, “Oğlumun yanında olmak için geldim. Burada belediyemizin de yanımızda olduğunu görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sınavın ilk oturumu Kahramanmaraş genelinde sorunsuz şekilde tamamlandı.