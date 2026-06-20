Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran 2026 günü saat 15.00 sıralarında M.Z.S. (21) idaresindeki 46 AEK 401 plakalı otomobil, 18009 Sokak üzerinde seyir halindeyken 18028 Sokak kesişimine geldiği sırada kontrolden çıkarak önce 34/A numaralı binanın kolonuna çarptı, ardından sokakta oynayan 5 yaşındaki M.H.’ye çarptı.

Kazada sürücü M.Z.S. ile küçük M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Kahramanmaraş Otogar Yeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.