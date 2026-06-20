Alışverişe özel düğün salonu hediyesi

Kampanya kapsamında Çırağın AVM’den alışveriş yapan müşterilere, Çırağın Sarayı Düğün Salonu kullanım hakkı hediye ediliyor. Uygulama, yaz döneminde artan maliyetlere karşı vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

“Vatandaşlarımızı desteklemek istiyoruz”

Çırağın AVM Mobilya Bölüm Sorumlusu Ömer Faruk Parlak, kampanyanın amacına ilişkin yaptığı açıklamada yaz aylarında artan harcamalara dikkat çekti. Parlak, müşterilere ekonomik anlamda katkı sunmak istediklerini belirterek kampanyanın tüm müşteriler için geçerli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara davet

Çırağın AVM yetkilileri, kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşları mağazalara davet ederek yaz sezonu boyunca avantajlı alışveriş imkânlarının süreceğini bildirdi.

Kampanya, hem alışveriş hareketliliğini artırmayı hem de müşterilere farklı bir avantaj sunmayı amaçlıyor.