Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir mobilya iş yerinde çıkan yangın, gece saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında bir kişi ağır yaralanırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin büyük bölümünü sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle ağır yaralı olarak dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde ciddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.