Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Olay, bu akşam Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi 97. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen İ.K. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi M.K.’nin kardeşi M.D. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Gözü dönen enişte İ.K., yanındaki tabancayla kayınbiraderi M.D.’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden tek kurşunla yaralanan M.D. kanlar içinde yere yığılırken; şüpheli İ.K., eski eşinden olan oğlu A.K. (16) ile birlikte otomobil ile hızla olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayın ardından kaçış güzergahlarında önlem alan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçtığı 46 S 0612 plakalı aracı kısa sürede takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonla, araç içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk A.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan incelemelerde, olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli İ.K.’nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.