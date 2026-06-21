Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.’ya ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.