Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği’nde yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Uygar Gündeşli, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Oda üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, meslektaşlarının güvenini bir kez daha kazanan Uygar Gündeşli, yeni dönemde de İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği görevini sürdürecek.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli, kendisine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde de mesleğin gelişimi, meslektaşların sorunlarının çözümü ve kentin mühendislik alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan seçime oda üyeliği bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de katılarak oyunu kullandı. Debgici, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek yeniden başkanlığa seçilen Uygar Gündeşli’yi tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen seçimlerin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği’nde yeni dönem resmen başlamış oldu.