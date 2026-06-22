Çalışmaların 2 Temmuz’a Kadar Tamamlanması Hedefleniyor

Azerbaycan Bulvarı’nın her iki şeridinde gerçekleştirilecek altyapı imalatlarının 2 Temmuz Perşembe gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden çift yönlü olarak araç trafiğine açılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, çalışma alanında gerekli tedbirleri gözetmeleri ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Alternatif Güzergâh Çağrısı

Trafik akışının aksamaması ve şehir merkezinde yoğunluk oluşmaması amacıyla sürücülerin Zübeyde Hanım Bulvarı, Kuddusi Baba Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı gibi alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Caddeye Yaklaşık 2 Kilometrelik Yeni Şebeke Hattı

Proje kapsamında cadde üzerinde trafiğe kapatılan kısma toplam bin 800 metre uzunluğunda yeni altyapı hatları kazandırılacak. Caddede çift yönlü olarak gerçekleştirilecek altyapı imalatlarıyla yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatları tamamen yenilenecek.