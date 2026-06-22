Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından konuşan Hacıosmanoğlu, isim vermeden Fatih Terim'e göndermede bulunarak, “Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyenler ancak eliyle cevap verirler” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim’in Açıklamaları Tartışma Yarattı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası macerasını değerlendiren Fatih Terim, yaptığı açıklamada taraftarlara sağduyu çağrısında bulunmuştu. Terim, milli takımın eleştirilmesinde ölçünün kaçırılmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türk halkından ricam; hesap elbette sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu olalım. Hataları biraz daha görmezden gelelim. Oyuncularımızı ve teknik heyeti hemen hedef tahtasına koymayalım.”

Bu açıklamaların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

“Kimden Hesap Soracaksınız?”

Hacıosmanoğlu, Terim’in sözlerine yönelik değerlendirmesinde, üstü kapalı mesajlar verilmesini doğru bulmadığını ifade ederek şu açıklamada bulunmuştu:

“Fatih Hoca’yı arama gereği hissetmedim. Gizemli ifadeler kullanıp ‘Bunları konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, sonra hesap sorarız’ demek doğru değil. Kimden hesap soracaksınız? Ne anlatmak istiyorsanız açıkça söyleyin.”

Bu sözler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fatih Terim de konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Terim: “Daha Büyük Meselelerden Bahsediyorum”

TFF Başkanı'nın açıklamalarına cevap veren Fatih Terim, tartışmanın kişisel bir mesele olmadığını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben daha büyük bir konudan bahsediyorum. Ne oldu, ne olmalı ve bundan sonra ne olacak? Asıl konuşmamız gereken meseleler bunlar. Bu tartışmalara takılıp kalmadan Türk futbolunun geleceğine odaklanmalıyız.”

Hacıosmanoğlu’ndan Yeni Gönderme

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ancak açıklamalarının bir bölümünde isim vermeden Fatih Terim’e yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

“Anlamadığım konuşmalara gelince; kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasına bazı cümleleri yerleştirirler. Eğer sırtında bagajı olan ve o bagajın ağırlığını taşıyan insanlar varsa, söylemek istediklerini açıkça söylemek yerine farklı yollarla mesaj vermeye çalışırlar.”

“Kalbimiz Ne Diyorsa Dilimiz de Onu Söyler”

TFF Başkanı, kendisinin açık sözlü biri olduğunu vurgulayarak açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyenler ancak eliyle cevap verirler. Bizim kalbimiz de dilimiz de birdir. Kalbimizden ne geçiyorsa onu açıkça söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok.”

“Bu Çocuklara Sahip Çıkmalıyız”

Milli takım oyuncularına yönelik eleştirilerin dozunun yükselmesine de tepki gösteren Hacıosmanoğlu, futbolcuların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Bu çocuklar bizi bugünlere taşıdı. Avrupa Şampiyonası’nda başarı elde eden, Dünya Kupası’na götüren de yine onlar oldu. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz ama onları yalnız bırakmamalıyız. Bu hayal kırıklığını telafi edecek olan da yine bu çocuklar olacaktır.”

“85 Milyonun Üzüntüsünü Paylaşıyoruz”

Dünya Kupası'ndan elenmenin tüm ekip üzerinde büyük bir üzüntü yarattığını ifade eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“85 milyon vatandaşımızın yaşadığı hayal kırıklığını biz de en derinden hissediyoruz. Taraftarlarımızın kalbi nasıl sızlıyorsa bizim de kalbimiz aynı şekilde sızlıyor. Ancak geleceğe umutla bakıyoruz. Bu çocukların yeniden ayağa kalkacağına ve Türk milletine yeni başarılar yaşatacağına yürekten inanıyoruz.”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fatih Terim arasında yaşanan söz düellosunun önümüzdeki günlerde de Türk futbolunun gündemindeki yerini koruması bekleniyor.