Otomotiv Sektöründe Düzenlemeler Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, özellikle son yıllarda ikinci el araç piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ve tüketicilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

“6 Ay-6 Bin Kilometre” Kuralı Nedir?

Düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmadan doğrudan veya dolaylı olarak satışa sunamıyor.

Bu uygulama sayesinde sıfır araçların kısa süre içinde ikinci el piyasasına yüksek fiyatlarla sürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlanlarda Fahiş Fiyata Geçit Yok

Bakanlığın sürdürdüğü bir diğer uygulama olan ilan kısıtlaması kapsamında ise ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan verilerek pazarlanması engelleniyor.

Bu düzenleme, özellikle internet ilan platformlarında görülen aşırı fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Milyonlarca Liralık Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda işletme ve kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre;

6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira ceza kesildi.

Böylece iki düzenleme kapsamında uygulanan toplam ceza miktarı 170 milyon lirayı aştı.

Düzenleme 1 Ocak 2027’ye Kadar Sürecek

Bakanlık, mevcut uygulamaların piyasaya olumlu katkı sunduğunu belirterek her iki düzenlemenin de 6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Yeni kararla birlikte "6 ay-6 bin kilometre" kuralı ve ilan kısıtlaması uygulaması 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Yetki Belgesi Olmadan Satış Yapanlar da Takipte

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise yetki belgesi bulunmadan yapılan araç satışları oldu.

Buna göre bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç veya daha fazla ikinci el araç satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin düzenlemeye aykırı işlemleri noterlikler tarafından engellenmeye devam edecek.

Bakanlıktan Net Mesaj: Denetimler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını korumak, kayıt dışı ticaretle mücadele etmek ve tüketicilerin haklarını güvence altına almak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, piyasadaki dengesizlikleri önlemek ve vatandaşların araç alım-satım süreçlerinde mağduriyet yaşamamasını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin uygulanacağını belirtti.