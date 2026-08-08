Valilik ve Belediye Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Kars’ta gerçekleştirdiği program kapsamında ilk olarak Kars Valiliği’ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ziya Polat ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, il genelinde tarım, ormancılık ve su ürünleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Kars Belediye Başkanlığı’na geçen Yumaklı, belediye çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra sırasıyla AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ederek parti teşkilatlarıyla görüştü.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Kars’taki temaslarına Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü'nde devam eden Bakan İbrahim Yumaklı, burada sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Kentteki tarımsal ve kırsal kalkınma yatırımlarının ele alındığı toplantının ardından Bakan Yumaklı, Kars'taki programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.