Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin gecikmemesi ve kara gerçeklerin karanlıkta kalmamasının vazgeçilmezleri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıkları ve güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların üzerine kararlılıkla gidildiğini belirtti. Bu kapsamda kamu vicdanını yaralayan iki ayrı olayda sırlar perdesi aralandı.

Van'da 14 Yaşındaki Damlanur'un Ölümü: 7 Gözaltı

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair çok önemli bulgulara ulaşıldı.

Titiz İnceleme: Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, silahın niteliği, parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları detaylıca incelendi.

Operasyon: Soruşturmanın kasten öldürme şüphesiyle derinleştirilmesinin ardından, 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 Yaşındaki Yunus Emre'nin Ölümü: Üvey Baba Tutuklandı

Afyonkarahisar’da 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, aksine darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.