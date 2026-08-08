İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital dünyada vatandaşların huzurunu kaçıran ve hassas durumları istismar eden yapıilere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, mesajlaşma uygulaması Telegram ve benzeri platformlarda "C47" ile "C99" kod isimleriyle örgütlenen kapalı gruplar tespit edildi. İntihar veya cinayetlerle gündeme gelen maktullerin ailelerini hedef alan bu şebekenin, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, taciz ve şantaj eylemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Acılı Aileleri Hedef Aldılar

Şebekenin hedef aldığı mağdur aileler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı şu acılı isimler yer aldı:

Rojin Kabaiş: 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi.

Hiranur Nilgün Aygar: 31 Ağustos 2025'te Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki genç kız.

Kıvanç Uman: 15 Mayıs 2023'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde darbedilerek hayatını kaybeden lise öğrencisi.

Zanlıların, yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden bu ailelere ulaşarak tehdit ve şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.

8 İlde Eş Zamanlı Baskın: 2 Tutuklama

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatılan şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Ekiplerin benzer dijital tehdit ve siber zorbalık ağlarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.