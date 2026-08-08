Iğdır Valiliği’ni ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Adalet Bakanı Akın Gürlek, buradaki konuşmasında en önemli devlet aklıyla inşa edilen "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bölge halkının 40 yılı aşkın süredir terör belasından büyük mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır." Bakan Uraloğlu Açıkladı: Kayseri Ankara Arası 1 Saat 45 Dakikaya Düşüyor! İçeriği Görüntüle

Yeni Nesil Suç Örgütlerine ve Dijital Ağlara Sıkı Takip

Konuşmasında günümüz suç örgütlerinin yalnızca sokaklarda faaliyet göstermediğine dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek; dijital platformlar, kripto varlıklar, paravan şirketler ve uluslararası finans ağları üzerinden yürütülen suç düzenine asla geçit vermeyeceklerini vurguladı. Devletin kurumlarıyla birlikte gelişen teknolojik kaynakları en verimli şekilde kullandığını belirten Gürlek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbir yere kaçamazlar. Her suçlu Türk adaletinin acı tadını alacaktır" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan 12. Yargı Paketi’ne de değinen Gürlek; uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, sanal kumar, tefecilik ve organize suç yapılarıyla mücadelenin tavizsiz bir manifesto olduğunu dile getirdi. Özellikle gençlerin geleceğini hedef alan sanal kumar ve yasa dışı bahis düzeninin mali altyapısına da darbe vurulacağını ifade etti.

Faili Meçhul Dosyalar Yeniden Mercek Altında

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen faili meçhul dosyaların günümüzün ileri kriminal ve teknolojik imkanlarıyla (DNA eşleştirmeleri, daraltılmış baz ve HTS analizleri) yeniden ele alındığını belirten Gürlek, şu kararlılık mesajını verdi:

"Zamanın geçmiş olması faillere güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır."

"Yeşil Vatan’a Kastedenler Bedel Ödeyecek"

Yaz sezonuyla birlikte artan orman yangını riskine karşı da çok sert uyarılarda bulunan Bakan Akın Gürlek, doğaya ve çevreye yönelik sabotaj girişimlerinin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edileceğini söyleyen Gürlek, "Yeşil Vatan’a kastedenlere, işledikleri suçun bedelini hukuk devletinin bütün imkanlarını kullanarak ödeteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.