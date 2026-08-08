Tek Dijital Çatı Altında Hayat Kurtaran Hizmetler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kamu spotunun HAYAT 112 Acil uygulamasının sunduğu geniş imkanları daha fazla vatandaşa ulaştırmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Acil durumlarda saniyelerin dahi hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çiftçi, uygulamanın sunduğu kapsamlı özelliklere vurgu yaptı. Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"800 bin indirmeyi aşan HAYAT 112 Acil, konum, fotoğraf ve video destekli ihbarlardan İlk Yardım, Asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA hizmetlerine, yangın ve trafik kazalarından afet anında 'İyi misin?' ve 'Güvendeyim' bildirimlerine kadar birçok özelliği tek dijital çatı altında buluşturuyor."

Bakan Çiftçi’den Vatandaşlara "Uygulamayı İndirin" Çağrısı

Devletin sunduğu teknolojik imkanların vatandaşların huzuru ve güvenliği için kararlılıkla kullanıldığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayınlanan kamu spotunun uygulamanın daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmasını diledi. Çiftçi, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve sevdikleriyle paylaşılması çağrısında bulundu.